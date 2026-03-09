ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 長崎市で建物火災の情報 矢の平4丁目9−25の矢の平4丁目バス停北北… 長崎市で建物火災の情報 矢の平4丁目9−25の矢の平4丁目バス停北北西85m付近（3月9日午後7時46分ごろ） 長崎市で建物火災の情報 矢の平4丁目9−25の矢の平4丁目バス停北北西85m付近（3月9日午後7時46分ごろ） 2026年3月9日 19時55分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎市消防局によると、9日午後7時46分ごろ、同市矢の平4丁目9−25の矢の平4丁目バス停北北西85m付近で建物火災が発生した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 佐賀・基山町の20代男性が警察官ら名乗る偽電話詐欺で200万円被害 「捜査中のマネロン事件であなた名義の銀行口座」 指定口座に現金振り込ませる 佐賀・鳥栖市の50代男性がSNS型投資詐欺で500万円被害 「3カ月の運用で利益500％見込む」と持ちかける 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, リハビリ, 京王線, マンション, 介護タクシー, ネジ, 在宅医療, 上田, 海, 埼玉