【京浜盃】選定馬を発表 ブルーバードC勝ちフィンガーに注目
TCK特別区競馬組合は9日、Jpn2「第49回京浜盃」（3月25日、大井1700メートル）の選定馬を発表した。
デビューから無敗3連勝で全日本2歳優駿を制したパイロマンサーがエントリーしてきた。ただ、UAEダービー（28日、メイダン）の招待を受諾しており動向が注目される。タマモフリージアはJBC2歳優駿の勝ち馬で全日本2歳優駿が首差2着。前走船橋ブルーバードCで重賞初制覇を決めたフィンガーの参戦も楽しみだ。
アイリーズ（牡＝浦和・小久保）未定
アストラビアンコ（牡＝名古屋・角田輝）未定
アンジュルナ（牝＝浦和・小久保）未定
グルーヴィン（牡＝浦和・小久保）未定
コスモギガンティア（牡＝川崎・河津裕）未定
ジーティートレイン（牡＝大井・中道啓）未定
シーテープ（牡＝大井・佐野謙）未定
ゼーロス（牡＝大井・荒山勝）未定
タマモフリージア（牝＝栗東・大橋）田口
デンテブリランテ（牡＝大井・阪本一）未定
ドキドキ（牡＝大井・郄橋清）未定
パイロマンサー（牡＝栗東・吉村）岩田望
フィンガー（牡＝美浦・田中博）戸崎
モコパンチ（牡＝船橋・矢野義）未定
ラッキーキッド（牡＝美浦・加藤征）未定
ロウリュ（牡＝大井・森下淳）未定