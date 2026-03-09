TCK特別区競馬組合は9日、Jpn2「第49回京浜盃」（3月25日、大井1700メートル）の選定馬を発表した。

デビューから無敗3連勝で全日本2歳優駿を制したパイロマンサーがエントリーしてきた。ただ、UAEダービー（28日、メイダン）の招待を受諾しており動向が注目される。タマモフリージアはJBC2歳優駿の勝ち馬で全日本2歳優駿が首差2着。前走船橋ブルーバードCで重賞初制覇を決めたフィンガーの参戦も楽しみだ。

アイリーズ（牡＝浦和・小久保）未定

アストラビアンコ（牡＝名古屋・角田輝）未定

アンジュルナ（牝＝浦和・小久保）未定

グルーヴィン（牡＝浦和・小久保）未定

コスモギガンティア（牡＝川崎・河津裕）未定

ジーティートレイン（牡＝大井・中道啓）未定

シーテープ（牡＝大井・佐野謙）未定

ゼーロス（牡＝大井・荒山勝）未定

タマモフリージア（牝＝栗東・大橋）田口

デンテブリランテ（牡＝大井・阪本一）未定

ドキドキ（牡＝大井・郄橋清）未定

パイロマンサー（牡＝栗東・吉村）岩田望

フィンガー（牡＝美浦・田中博）戸崎

モコパンチ（牡＝船橋・矢野義）未定

ラッキーキッド（牡＝美浦・加藤征）未定

ロウリュ（牡＝大井・森下淳）未定