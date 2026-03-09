野球の世界一を決めるWBC、ワールド・ベースボール・クラシック。県内からも連日、声援が送られました。



■中野美月記者

「熊本市のパブリックビューイング会場でも盛り上がりを見せています」



侍ジャパン・村上宗隆選手の出身地、熊本市では土日にパブリックビューイングが行われ、多くのファンが詰めかけました。そして8日、1次ラウンド1位通過をかけた日本対オーストラリアの大一番。





オーストラリアに1点を先制された直後の6回裏、村上選手が打席に入ると大きな声援が送られました！しかし、レフトフライ。チャンスを作ることはできません。

■PV会場に訪れた人

「もうちょっと伸びればと期待したところでした」

「（次は）ホームラン打ってと応援したいです」



日本は7回ウラ、吉田正尚選手のホームランで逆転。さらに8回、先頭の村上選手がフォアボールを選ぶとそれをきっかけに2点を追加します。9回、オーストラリアに2本のホームランを浴びましたが、4対3で勝った日本、1次ラウンド1位通過を決めました。





■PV会場に訪れた人

「やりました～ナイスゲーム！」

「村上選手の活躍を見守りながらホームラン打てる日が来るのを楽しみに待っています！」

「牧原選手も打撃の機会はなかったですけどセカンドの守備について日本代表の役割を果たしたと思います」

