きょう3月9日は、3（サン）9（キュー）の語呂合わせで「感謝の日」です。天文館で日頃の感謝の思いを聞きました。

（レポーター）「きょうは感謝の日。私は母に、いつもありがとうと伝えたいです。街の皆さんは誰に感謝の言葉を伝えるのでしょうか」

（母親へ）「この間ヘルニアになって動けなかった時に、母にお世話になった。本当にありがとうと伝えたい」

（息子へ）「日頃気にかけてくれて、ありがとうと言いたい。孫をちゃんと育ててくれてありがとう」

（妻へ）「子どもが2人いるから、普段の家事育児など感謝している。いつもありがとうと伝えたい」

（彼氏へ）「3月から同棲を始めた。小さなありがとうをたくさん言いたい。いつもありがとう、これからもよろしく」

神奈川県から里帰りして三女を出産したこちらの女性が、感謝を伝えたいのは両親です。

（両親へ）「三女が泣いているとき、抱っこしてもらっている間に、上の子2人を世話できたから助かった。（Ｑありがとうは伝えられている？）伝えられていない、感謝を伝えてお礼ができたらいい」

寮生活をしている鹿児島高専の1年生は、焼肉屋を経営している両親へ。

（両親へ）「毎日遅くまで2人が働いているところを見て、学校へ行かせてくれて感謝している。家族全員愛しています！」

街には家族や大切な人へのありがとうが溢れていました。

