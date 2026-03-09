ヒカルは“広告塔”ではない――過小評価された天才経営者の真実【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

【ヒカルさんの“仕事力”がスゴイ！】YouTuberと経営者の“二刀流”

ヒカルさんの価値はまだまだ伝わっていない

ヒカルさんのすごいところは、YouTuberとしてだけではなく、経営者としても一流だということです。

こう言うと、中には「YouTuberとしては優れているかもしれないけど、ビジネスマンとしては大したことない」とか「単に広告塔をやっているだけでしょ」と思う人もいるかもしれません。しかし、これは大きな誤りです。

確かにヒカルさんは、常に経営にべったりと関わっているわけではなく、重要な部分にピンポイントでしか出てこないため、そういった見え方になってしまうのもわからなくはありません。しかし、実際に一緒にいるとわかるのですが、ビジネスにおけるヒカルさんの指示は非常に的確で、優れた経営者であることは間違いありません。このことは僕が保証します。

僕から見ても、ヒカルさんの価値はまだまだ過小評価されていると思います。ヒカルさん自身も、自分の価値を伝えるには、もっと「目に見えるわかりやすい結果」を提示しないといけないと考えており、たとえば誰もが知るような有名企業を買収すれば、世間の評価も変わるとしています。もちろん、そのためには莫大な資金が必要で、簡単に成し遂げられるものではありませんが、ヒカルさんはそのくらい大きなスケールでビジネスに取り組んでいるのです。

ヒカルさんの本当の価値はまだまだ伝わっていない

世間の思うヒカルさんのイメージ

経営に常にべったり関わっているわけではなく、ピンポイントの重要な部分にしか出てこないので、「広報や広告塔をやっているだけなんじゃないか」と見られやすい

これは大きな誤りで、実際は優秀な経営者でもある！

しかし、まだまだ世間には伝わっていない！

これを変えるためにヒカルさんが考えていること

有名企業の買収といった、目に見えるわかりやすい結果を提示することで、

世間の評価も変わると考えている

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘