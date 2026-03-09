12星座×タロット占い「双子座（ふたご座）」2026年3月9日（月）〜3月15日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月9日（月）〜3月15日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）
■双子座（ふたご座）
カード：カップの9（正位置）
望んでいたことが、ようやく形になる週。1人で喜ばず信頼できる人と分かち合えば、その輪が次の豊かさを呼ぶ。ただし、自己満足で終わらせないこと。喜びを次につなげる視点を忘れずに持とう。未来からの視点が今の自分を守る。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
