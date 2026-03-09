ロンドン序盤はドル買い一服、原油先物の急反落を受けて＝ロンドン為替



週明けパニック買いが一服し、足元では原油先物は急反落している。英FTが「G7が緊急石油備蓄の放出を協議へ」と報じたことが、原油供給に寄与するとして原油の売り戻し反応を広げている。NY原油先物は120ドル目前まで急騰した後、ロンドン時間には一時100ドル割れへと下落した。



有事のドル買いも一服しており、ドル円は158円台前半、ユーロドルは1.15台後半、ポンドドルは1.33台半ばまでドル売り方向に押し戻された。



USD/JPY 158.38 EUR/USD 1.1559 GBP/USD 1.3339

