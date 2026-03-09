ニッポン放送「オールナイトニッポン」２０２６年度ラインアップ発表会が９日、都内で行われ、「オールナイトニッポンＸ（クロス）」（木曜・０時）の新パーソナリティーを日向坂４６・正源司陽子が務めることが発表された。

正源司は、約５万人のオーディションを勝ち抜き、２０２２年９月に日向坂４６の４期生として加入。かわいらしいルックスと明るく天真爛漫（てんしんらんまん）なキャラクターから加入時から高い人気を誇っている。２４年５月発売のグループ１１枚目シングル「君はハニーデュー」では４期生初のセンターに抜てき。続く同年９月の１２枚目シングル「絶対的第六感」では、同期の藤嶌果歩とダブルセンターを務め、最新シングル「クリフハンガー」でもフロントメンバーを任されるなど、次世代エースとして期待されている一人だ。

また、兵庫県出身で関西人らしく人懐っこく、トーク力が高いことも魅力。配信ではファンとのコミュニケーションを積極的に行い、自身の魅力を余すことなく伝えている。時々出るアイドルらしからぬ発言は、ファンに親近感を持たせ、ネット上で毎回話題となっている。

「オールナイトニッポン」は、昨年８月に「―０（ゼロ）」で単独パーソナリティーを経験している。この日の会見で、正源司は「ラジオは昨年夏に担当させていただいて、ひとりで自分の世界に浸った言葉を語る楽しさを知ったので、ラジオならではの形で、日頃思っていることをお伝えできたらうれしいです」とコメント。先輩でもある元日向坂４６・松田好花の引き継ぐことになり「好花さんは憧れの女性。リスペクトしつつ、個人の色を出せるように頑張りたい」と意気込んだ。