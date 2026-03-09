◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）

韓国が１次ラウンド突破を目指し、オーストラリア戦に臨んだ。

２回表に２点を先取した直後の２回裏。初回を無失点に封じたソン・ジュヨンがマウンドに上がって投球練習を行っていたが、緩いボールを投げ込んだ後に首をひねるようなそぶりを見せた。これを見た韓国ベンチから首脳陣がマウンドへ向かい、話し合った。その後、ソンはベンチ裏へと引き揚げて右腕のノ・ギョンウンが２番手でマウンドに上がった。

韓国は９回で「２失点以内かつ５点差以上での勝利」が突破条件。両チーム無得点の２回先頭のアン・ヒョンミンが左翼線安打で出塁すると、続くムン・ボギョンが左腕・ウェルズのカーブを捉えて右翼席へ特大の２ランを運び、２点を先取していた。試合前の時点では、２位をオーストラリア（２勝１敗）、台湾（２勝２敗）、韓国（１勝２敗）の３チームで争う構図。この日、オーストラリアが韓国に勝てばオーストラリアの２位が確定する。

同試合を中継しているネットフリックスでは、ソン投手が２回登板前の投球練習中に左肘に違和感を訴え、続投を回避したと放送した。