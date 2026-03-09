東京電力福島第一原子力発電所が立地し、東日本大震災後に一時、全町避難を経験した福島県大熊町で、トヨタ自動車などが植物を由来とするバイオ燃料の開発を進めている。

原料は福島で育てた植物「ソルガム」で、４月には自動車レースでの活用が始まる。二酸化炭素（ＣＯ２）の排出を抑えられる未来の燃料として、事業化が期待されている。（鞍馬進之介）

３万本のソルガム

水田などが広がる大熊町の農地の一角に、トヨタのソルガム農園がある。広さは０・５ヘクタールほどで、夏になると、約３万本のソルガムが植えられる。

ソルガムはアフリカ原産の穀物で、国内ではあまり食用として利用されていない。品種改良が進み、大熊町では高さ６メートルほどに育つものや、収穫後にすぐ生育するものなど８８種類が作られている。

大熊町内には、トヨタやエネルギー大手エネオスなどがつくる「次世代グリーンＣＯ２燃料技術研究組合（ラビット）」のバイオエタノールを試験生産する研究設備があり、７日間の工程を経て、１トンのソルガムから約２７０リットルのバイオエタノールが製造できる。

レースの燃料に

バイオエタノールはガソリンと混合するなどして、そのまま燃料として利用でき、将来は自動車の燃料としての利用を想定している。生育段階でＣＯ２を吸収するため、燃料として燃やしても大気中のＣＯ２を増やさず、脱炭素にも貢献できる。

実用化を見据え、４月に栃木県で今シーズンが始まる自動車レース「スーパーフォーミュラ」で、福島産バイオエタノールを１０％混ぜた燃料が１１月までのシーズンを通して利用される予定だ。ラビットは約１万リットルのバイオエタノールを供給する。

ラビットの中田浩一理事長（５９）は「原発事故をきっかけに被災地で脱炭素に取り組む意義は大きい」と語る。

大熊町の避難指示は解除が進むものの、２５年３月末時点で営農を再開した農地の割合は、震災前の６・７％にとどまる。ソルガムはやせた土地でも育ちやすいため、荒れ地再生や新産業創出につながることも期待されている。大熊町の吉田淳町長は「今は実証段階だが、社会実装につながり、作付面積が拡大することを期待したい」と述べる。

今後は製造コストの削減が課題だ。バイオエタノール製造後の残りかすを肥料などに活用してコストを下げる取り組みや、ソルガム以外の植物の利用などの研究も進められている。