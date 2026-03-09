脱炭素社会の実現に向け国が選定作業中の「GX戦略地域」について、県は、選ばれた場合の経済効果が2040年度までに「1兆4000億円以上」に上るとの見通しを示しました。



（村岡知事）

「本県こそが世界で勝てるGX産業拠点にふさわしいと国にアピールできるよう、コンビナート企業等が取り組む事業計画の精緻化への補助制度を新設するなど、官民一丸となった万全の対策により、必ずや選定を勝ち取る」





県議会の代表質問で、自民党・西本健治郎議員の質問に答えたものです。県は先月（2月）、経済産業省に対し、「GX戦略地域」の計画申請書を提出しています。「GX戦略地域」は補助金の集中投下や規制緩和により、アンモニアや水素など新しい産業を集積させるため国が重点的に支援する地域です。県は宇部・山陽小野田、周南、岩国・大竹の3つのコンビナート地域で、クリーンアンモニアやリサイクル素材の製造など17のGX関連事業を進める計画で、試算の結果、初期投資や生産活動などによる県内への経済波及効果が2040年度までの累計で1兆4000億円以上に上ると見積りました。GX戦略地域は一次審査を経て夏ごろに最終決定する予定で、県は、コンビナート企業の新事業開発を補助する費用などを新年度予算案に計上しています。