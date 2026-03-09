おしゃれを保ちながら、少ない服ですっきり暮らすためのコツをご紹介します。インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）のケースです。ここでは、おとさんがすっきりクローゼットをつくるために実践している「服の見直しマイルール」3つについて語ります。

1：役割がかぶる服はもたない

突然ですが、黒いトップスは何枚もっていますか？ 私は2枚です。春夏と秋冬の2シーズンに分けて見たときに、そのシーズン内で色、形、素材、テイストが同じものをなるべくもたないようにしています。

たとえば、春夏のなかで似たような白いトップス（サイズ感や衿のひらきなど）を2枚以上もたないようにしています。

デニムも濃色と淡色、ワイドと細めのストレートのように「似たような」服を複数もたないように意識すると、トータルの枚数は少なくても、違うテイストのおしゃれが楽しめます。

2：テーマカラーを決めて迷わない

おしゃれを楽しみながらクローゼットをすっきりさせるには、自分のテーマカラーを決めると統一感がでて、コーデの難易度も下がります。自分の好きな有彩色を1、2色に絞ると、色の軸があると買いたすときも迷いがなくなります。

私は、今はブルーをテーマカラーにしていますが、ときどきピンクや赤も取り入れます。 どちらにも合うベージュの服があれば、コーデに迷うことはありません。 服だけでなく小物で色を効かせるのもおすすめです。

3：一年着なかった服は見直すサイン

いちばんわかりやすい目安になるのが「1年着ていない服」。さまざまな理由はあれど、1年着なかったらもう着ないと判断します。

もし迷う場合は一度着てみること。鏡の前に立ってみて「なんだかしっくりこない」「気分が上がらない」と感じたらそれが答えです。そのほかにも、汚れや傷みが激しい服や、サイズが合わない服は悩まず手放します。

春に向けて、クローゼットをすっきりさせるアイデアが参考になればうれしいです。