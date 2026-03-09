2026年最初の国際クルーズ船が上海に寄港、外国人乗客の99％がビザなし入境―中国

豪華クルーズ船「セブンシーズ・エクスプローラー」が3月6日、上海港国際クルーズターミナルに接岸しました。これは、同ターミナルの北外灘（北バンド）エリアが迎えた今年最初の国際クルーズ船であり、680名以上の外国人乗客が上海での旅をスタートさせました。このクルーズ船は2月28日にフィリピンを出発し、上海は4番目の寄港地です。

クルーズ船の接岸後、旅客は入国審査場でビザなし入境の手続きなどを行いました。680名以上の外国人旅客の大多数がビザなし入国政策の対象（ビザなし率99％）で、滞りなく手続きを終え、1泊2日の上海での旅をスタートさせました。

中国国家移民管理局が公布した「外国人観光団によるクルーズ船でのビザなし入境政策」の規定によると、外国人がビザなしで中国に入国するには、以下の条件を同時に満たさなければなりません。すなわち、乗客が、中国が認めるビザ免除対象国の国籍であること、2名およびそれ以上の外国人観光団であること、中国国内の旅行会社が企画・接待すること、指定された13都市のクルーズ船上陸地（港）から入国すること、同船の中国国内からの出港まで、観光団全員が同一のクルーズ船で次の寄港地へ移動すること、中国国内での滞在期間が15日間を超えないことです。（提供/CGTN Japanese）