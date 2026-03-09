春は抜け毛やパサつきなど、髪の悩みが増える時季。そこで毛髪ケアに詳しい毛髪診断士の伊熊奈美さんが、本当におすすめできる「無印良品のヘアケア用品」を5つセレクトしました。肌や髪が乾燥しやすい人にぴったりのシャンプーや、コスパのよい薬用スカルプケアなど、隠れ名品がそろっています。

1：価格以上の満足感。植物発酵液シャンプー

無印良品の「植物発酵液 シャンプー うるおい」は、マイルドに洗えるアミノ酸系洗浄成分とケア成分のバランスが抜群。

【写真】寝ぐせ直しにもよいヘアミスト

「価格以上に満足度の高い使い心地にびっくり。肌や髪が乾燥しやすい人におすすめしたいシャンプーです」（伊熊奈美さん、以下同）

・植物発酵液 シャンプー うるおい 400mL ￥1290

2：初めてのシャンプーブラシにおすすめ

「『ポリプロピレン頭皮ケアブラシ』は、手のひらにすっぽり入るサイズですべりにくく、ムダな力が入ってもうまく逃してくれる仕様だから、頭皮を傷つけません」と伊熊さん。

水が抜ける穴もついていて、清潔に使えるのもうれしい。

・ポリプロピレン頭皮ケアブラシ 約7×9×厚さ3.5cm ￥790

3：話題の有効成分が入った薬用スカルプケア

「植物発酵液 薬用エイジングケアエッセンス」は、ESSE読者からも支持が厚い人気商品。

「最新の有効成分を配合した薬用スカルプケアがこの容量、この価格で買えるなんて驚きです」

ピンポイントに狙えるスプレーで、頭皮に直接塗布しやすいところもポイント。

・植物発酵液 薬用エイジングケアエッセンス 150mL ￥1590

4：寝ぐせ直しにも便利なヘアミスト

乾燥や静電気から髪を守りながら、寝ぐせやパサつきのない髪に仕上げる「ダメージリペア ヘアミスト」。

「乾いた髪の内側と外側からスプレーし、ドライヤーのLOWでハンドブローすると、自然なツヤが出ます」

スタイリング剤のジャマをせず、寝ぐせ直しとしても十分な機能。

・ダメージリペア ヘアミスト 150mL ￥1090

5：頭皮のマッサージもできるブナ材頭皮ケアブラシ

『ブナ材頭皮ケアブラシ』は、頭皮のマッサージブラシとして、ブラシの底面の弾力のふかふか度がパーフェクト。

「頭皮をポンポンたたいたり、ぴたっと沿わせてとかしたり、心地よくマッサージできます」

・ブナ材頭皮ケアブラシ 全長約23.5cm ￥1290

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください