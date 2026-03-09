今どきの義実家・実家帰省は「日帰り」が主流。夫婦がそれぞれの実家に“セパレート帰省”をする場合も
物価高を背景に、実家・義実家への帰省スタイルが少しずつ変わってきています。ESSEonlineが読者271人に行ったアンケートから見えてきたのは、「行く・行かない」よりも「どう行くか」を重視する姿勢です。新生活の準備が始まる3月、あらためて振り返りたい「今どきの帰省事情」を紹介します！
帰省する人が多数。でも「長期滞在」は少数派に
2026年1月に行った271人へ行った読者アンケートで「年末年始に実家・義実家へ帰省しましたか？」という問いに対し、多くの人が「帰省した」と回答しました。
ただし、その内容を詳しく見ると、以前のように数日間泊まりがけで滞在するケースは少なくなっていました。
●今どきの帰省目的は「滞在」から「顔を出す」に変化
増えているのが、日帰りや1泊のみといった短期滞在。帰省そのものをやめたというよりも、「無理のない形」に見直している家庭が増えている様子が伺えます。
自由記述では、「宿泊はせず数時間だけ顔を出す」「一緒に食事をして解散する」といった声も多く見られました。
背景には、高齢の親への配慮や子どもの生活リズム、移動の負担などがあるようです。とくに近距離の場合は、「無理に泊まらなくてもいい」という考え方が定着しつつあるのかもしれません。
実家・義実家で、「日程分散スタイル」が主流。セパレート帰省も
加えて、アンケートで目立ったのが、帰省日程を分散させるスタイルです。
年末は自分の実家、年始は義実家と分けたり、元日は義実家、翌日は自分の実家と移動したりと、あらかじめスケジュールを整理して動く家庭が多く見られました。
また、夫婦や親子であえて別行動をする「セパレート帰省」も珍しくありませんでした。夫婦でそれぞれの実家に帰省することで、お互いに気をつかわなくてすむのがいいですね。
家族全員が同じ行動を取ることにこだわらず、それぞれの事情を優先する動き方が広がっています。
物価高と行楽シーズンがあと押しする「合理的な帰省」へ変化
帰省スタイルの変化をあと押ししている要因として、物価高も関係している様子。
交通費に加え、手土産代や外食費など、年末年始はなにかと出費が重なることが、帰省スタイルへの変化につながっているといえるでしょう。
これからの季節は、春休みやゴールデンウィークといった行楽シーズンがたくさん。
実家や義実家への訪問を旅行と組み合わせたり、滞在時間を短くしたりといった選択肢を検討してみてはいかがでしょうか？
年末年始に感じた負担や違和感をきっかけに、「次はどうするか」を考える。その意味でも、今は帰省スタイルをアップデートするのに、ちょうどよいタイミングなのかもしれません。