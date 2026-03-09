バツ2で5人の子供を育てる妻の緊急入院と、512グラムという超低体重児の誕生。当時、仕事の転勤で九州にいた14歳下の夫は、当時を振り返った。

【映像】512グラムで生まれた四女（当時の写真も）

2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。

妻は妊娠25週の時、重度の「妊娠高血圧腎症」を発症した。「腎臓が悪くなっちゃってて、血圧が上がっちゃって25週で緊急入院。そのまま緊急帝王切開で、予定日より3ヶ月早く出産しました」と、当時の緊迫した状況を語る。

夫はその当時、転勤で九州に。「病院の先生から連絡が来て『今から出産します』って。何のこっちゃと思って頭の中真っ白に。そしたら長男から今度電話が来て『今生まれたよう。512グラム』って。もう……どういうこと？って」とパニックに陥ったという。

後日送られてきた写真の中の優愛ちゃんの姿は、あまりに小さく、「すごくちっちゃいな」と言葉を失ったという。さらに生後1週間で「脳内出血」も起こしており、妻も「もうどうしようもなくて、私も…」と2人で辛かった日々を振り返った。