4月は年度が替わります。ご自身や家族のの進級進学、就職、転勤…ライフスタイルがガラッと変わる方も多いのでは。「家の中のものの入れ替わりも多くなる時期です」というのは、ライフオーガナイザーのお仕事で散らかったおうちを訪問することが多い下村志保美さん。スムーズに新生活をスタートさせるために、今捨てるべき15個のものについて教えていただきました。

※ 記事の初出は2025年3月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

1：「今の暮らし」に合っていないもの

・通勤用スーツ

・足が痛くなるパンプス

・ストレートヘアなのにウエーブ用のヘアケアグッズ

・小さすぎるお弁当箱、水筒

・何年も使っていないアウトドアグッズ

環境が変わっていらなくなるもの。たとえばリモートワークがほとんどでもう4年以上使っていない通勤用のジャケットやバッグ、靴。これらはまだ使えるものかもしれませんが、もう4年使っていないのであればデザインや体型とのミスマッチの可能性も。

靴やバッグなどの素材によっては経年劣化の可能性もあります。

また、お子様の成長に合っていないお弁当箱や水筒なども、手放すことでキッチンのスペースにゆとりが出ます。

一時は大活躍したアウトドアグッズもライフスタイルが変わり使わなくなっているのだとしたら見直すタイミングかもしれません。

2：「期限ぎれ」のもの

・賞味期限がきれた食品

・しばらく使っていないコスメ

・いつもらったかわからない試供品

・期限のきれたクーポン、カタログ

・期限のきれた保証書

年度替わりは書類もたくさん入ってきますので、明らかに不要なものはさっさと手放しておきましょう。

またコスメは開封後半年、試供品は未開封でも半年が使用期限とされていることが多いようです。いつ開封したかもわからないものはお肌トラブルの元。この機会に手放しましょう。

なにより新生活は期限ぎれのものより、新しいものでウキウキスタートさせたいですね。

3：「古い」もの、「定位置」がないもの

・交通系ICカード

・鍵、IDカード

・ハサミやペンなどの文房具

・爪切りや耳かき

・リモコン

上記はついついポイと“ちょいおき”しては「どこに行った？」と探す羽目になるものです。

もし定位置を決めているのに家族が戻してくれないのであれば、それは「定位置」が最適ではない可能性もあります。改めて家族と相談して「どこならば戻しやすいか」を再確認し、多すぎるものや、今使っていないものは処分を考えましょう。

新生活が始まると慣れてないことも増え、暮らしの慌ただしさ忙しさも増えてしまいます。今のうちにストレスはひとつでも減らしておきましょう。

収納は「7割」を意識するとうまくいきます

片付けというと「捨てる」「手放す」「減らす」というイメージがつきものですが、それはなんのためでしょう？

もちろん使いやすくするため…でもありますが、本当に必要なものをお迎えするための準備なのです。

暮らしが変われば必要なものも変化しますので、「7割収納」でゆとりある収納を。気分よく購入し、気分よく収納するためにも、新生活までに「7割収納」を目指してお片付けを進めてみませんか？