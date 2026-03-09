クリエイティブアプリやデスクワークアプリも操作できますよコイツ。

キーの1つ1つにアイコンをセット、押したらどんな機能を果たしてくれるか視覚的にわかりやすくしてくれるStream Deckシリーズの最新型は、最強タイプの「Stream Deck + XL」。

36ものグラフィカルなプログラマブルキー、6つのダイヤル、細長いタッチストリップディスプレイを備えてきました。

Image: Elgato

標準モデルと比較すると、サイズとコントローラー数の差は明らかです。キーの配列もみちみちしてる。ただ前述したように、アプリや機能アイコン画像をキーに表示することができるから、押し間違いすることはないでしょう。

そしてこれだけのキー＆ボリウムがあるということは、使い勝手が大幅にアップするということ。

Stream Deck +も優れた追加コントローラーでしたが、やりたいことが多いと物足りないなーと感じることが多々あります。 複数ワークフローに対して、機能のレイアウトを切り替える必要がありました。

Stream Deck + XLなら大丈夫。アプリ起動ランチャーとしても、頻繁に参照するマニュアルや資料の特定部分の表示も、ホワイトバランスの調整も、複数のアプリにまたがる機能を一気に配置してよし。さらにアプリごとにカスタマイズすれば、生産性の大幅アップは間違いなし。

複数の映像・音声を使った配信だってもう怖くない。OBSの主要機能のオンオフ、これだけのコントローラーがあれば賄えるでしょ。また、プロファイル販売ページを見ると、DaVinci ResolveやAbleton Live向けのプロファイルが公開されており、クリエイティブワークを一気にカバーするコマンドセンターになってくれますね！

Source: Elgato