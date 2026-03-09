演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（63）が6日、自身のインスタグラムを更新し、17回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。



【写真】素敵すぎる！愛と笑顔あふれる結婚17年2ショット

「今日は17回目の結婚記念日。緒川さん、いつもいつも、毎日毎日、ありがとう。」と妻で女優の緒川たまき（55）に感謝を伝えた。「去年はふたりして、数日後に『あっ!』と思い出した3月6日を、今年はふたり共憶えてた。」とうっかりだった思い出も披露した。



「特別な日だから海外旅行とか行きたかったけど、台本書かなきゃ。」と仕事に追われている実情も吐露。「てかもう15年近く旅行なんか行ってない。いや、こうしてふたりして部屋でああでもないこうでもないと台本に向き合え、傍に愛猫がいてくれることこそ幸せ。これからもよろしく。」と忙しい中での幸せ、変わらぬ愛情をしっかりと伝えた。



画像はケラが一輪の花を持ち、緒川が花瓶を持って満面の笑みを見せる幸せあふれる2ショット。おそろいのハットもかぶっている。



この投稿に女優やミュージシャンからも祝福の言葉が寄せられた。女優・松本まりかは「可愛いおふたり おめでとう御座います すてきな作品を紡いでいってくださいませ 楽しみにしています」、中越典子は「なんかジンときました 素敵すぎるやん そして本当におしゃれ 花瓶とお花 17周年おめでとうございます またお2人と舞台ご一緒したいです LOVE」、西田尚美は「素敵な写真発見 おめでとうございます!」、ミュージシャン・坂本美雨は「おめでとうございます 大好きが溢れてる」と愛情のおすそ分けに感動していた。



ケラはロックバンド・有頂天のボーカルとして活躍した後、演出家に転身し、劇団「ナイロン100℃」を主宰するなどした。緒川とは2009年に結婚した。



（よろず～ニュース編集部）