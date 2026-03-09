松田好花、『ANN0』火曜パーソナリティに 『ANNX』後任は日向坂46・正源司陽子
『オールナイトニッポン』2026年度ラインナップ発表記者会見が9日に行われ、元日向坂46の松田好花が4月から火曜日の『オールナイトニッポンZERO』（ニッポン放送／毎週火曜27時）のパーソナリティを務めることが発表された。あわせて、日向坂46の正源司陽子が木曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』（同／毎週木曜24時）のパーソナリティを担当することも明らかになった。
【写真】日向坂46・松田好花の水着カット
松田は2月末をもって日向坂46を卒業。それまで毎週木曜24時から『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』として放送されていた番組は、3月から『松田好花のオールナイトニッポンX』として継続して放送されていた。
4月からは後輩メンバーの正源司がその枠を引き継ぎ、『オールナイトニッポンX』木曜パーソナリティを担当する。
松田は新たに、これまであのが務めていた火曜27時からの『オールナイトニッポンZERO』のパーソナリティを担当することとなる。
松田は2月末をもって日向坂46を卒業。それまで毎週木曜24時から『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』として放送されていた番組は、3月から『松田好花のオールナイトニッポンX』として継続して放送されていた。
4月からは後輩メンバーの正源司がその枠を引き継ぎ、『オールナイトニッポンX』木曜パーソナリティを担当する。
松田は新たに、これまであのが務めていた火曜27時からの『オールナイトニッポンZERO』のパーソナリティを担当することとなる。