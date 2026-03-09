『リブート』“マチ”上野鈴華、初日オフショット公開「スーパー緊張している写真」
女優の上野鈴華が8日、自身のインスタグラムを更新。日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のオフショットを公開した。
【写真】『リブート』第7話で殺されてしまったマチ
上野が演じるマチは、この日放送された第7話で、儀堂（鈴木亮平）から依頼された一香（戸田恵梨香）の身辺調査に協力。その後、命を落とす展開が描かれた。
投稿で上野は「#日曜劇場リブート 第7話ありがとうございました」とつづり、「初日に撮ったスーパー緊張している写真です」とコメント。撮影初日に撮ったというオフショットを公開した。
さらに「『マチは自分の人生を悲観してない』東仲さんが #マチ について1番初めにそうおっしゃっていたのが印象的で、それを軸に今回取り組みました。映像を通して伝わってると嬉しいです」と、本作のプロデューサー・東仲恵吾氏からの言葉を紹介。
「残り3話も見逃せないです！！一緒にリアタイしましょう」と呼びかけている。
引用：「上野鈴華」インスタグラム（＠ueno105）
