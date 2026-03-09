◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

２４年の菊花賞馬アーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が輝きを取り戻すべく、ここから始動する。

レースで騎乗する三浦皇成騎手は前走・香港ヴァーズ時の稽古に騎乗。５日の１週前追い切りでもまたがり、感触を確かめた。美浦・Ｗコースで強めに追われたが、ソウルアンドジャズ（５歳２勝クラス）に遅れを取る形。それでも、武井調教師が「まだ一段、動いてほしい感じだけど、ジョッキー的に１週前としては、ちょうどいいという感触だった」と明かしたように、見た目と鞍上の感触は違った。

精神面に不安を残すだけに初の海外遠征となった香港では、経験豊富なサトノレーヴが誘導役を務めた。「サトノレーヴのおとなしさがこの馬に伝わったのか、おとなしくなりすぎていたので、追い切りをしっかりやった。その結果、（レースでは）気持ちが入りすぎてしまった」と指揮官。レースはやや力み気味にポジションを上げて、３コーナー手前で先頭へ。直線は伸びを欠いて１０着だった。「スローの外で壁をつくれずという形でうまくいかなかった。度外視したい」。前走の経験を糧に巻き返しを狙う。