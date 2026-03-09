◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）

横綱・大の里（二所ノ関）が苦しい連敗スタートとなった。立ち合いで小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に当たり、得意の右を差し込んだ。だが、左でのおっつけが効果を発揮せず逆に右上手を許した。前に出られないと下手を切られて、引いてしまい、寄り切られて土俵下へ。過去６勝１敗の相手に先場所に続き敗れ「バラバラだった。立ち合いから相手の優位な形にさせてしまった」と唇をかんだ。八角理事長（元横綱・北勝海）は「左が使えておらず、動けていない。これから頑張っていくしかない」と指摘した。

初日から２連敗は関脇だった２４年名古屋場所以来で、横綱昇進後は初めて。実際に優勝制度ができた１９０９年夏場所以降、連敗で滑りだして、優勝した力士はいない。同場所や新大関だった昨年の初場所で、序盤戦を終えて２勝３敗から中盤戦に４連勝するなど優勝争いに絡む巻き返した実績はある。本人も悔しさをにじませつつも「まだ１５日間長いので、一日一番しっかり集中してやっていきます」。先場所のようにケガを悪化させたわけではなく、追い込まれた表情ではなかった。

昨年の九州場所で痛めた左肩の状態は完璧とはいえないが、場所前には「先場所よりはいい」と手応えもある。審判部長の高田川親方（元関脇・安芸乃島）も「圧力、出足がまだ出ていない。明日以降修正してくるでしょう」と心配はしていない。３日目に初顔合わせで、３日に部屋で１０番取った身長１７７センチ、１２１キロの幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）と対戦する。「稽古は自分がやってみたかった相手」と自ら持ちかけて実現。小兵は得意としており、稽古では圧倒。しかも事前対策もバッチリ。勝てば流れに乗れるはずだ。（山田 豊）