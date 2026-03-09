先週金曜日の夕方、富山駅近くの飲食店で女性が包丁で刺された事件。



KNBは殺人未遂の疑いで逮捕された自称69歳の容疑者の男について、事件直後、担架で運ばれる様子を現場周辺で目撃したという男性に話を聞きました。



吉本記者

「現場には規制線が張られ、警察が鑑識作業を行うなどものものしい雰囲気となっています」



今月6日、富山駅南口近くの飲食店で40代の女性が包丁で腹部などを複数回刺されました。





被害者を見た人「（女性が）うずくまって痛そうにしていた。上着をかけてあげてようやく救急車が到着した。上着には血がついていた」警察は殺人未遂の疑いで住所・職業不詳の自称・しもざきよしひこ容疑者（69）を現行犯逮捕しました。捜査関係者によりますと、男は店にあった刺身包丁で女性を刺したことを認めたうえで、「そのあと自分の腹部を刺した」という趣旨の話をしているということです。女性と知人関係にあったとみられるしもざき容疑者。事件直後、担架で運ばれる容疑者らしき人物を見たという男性は女性と男は親しい間柄だったと話します。担架で運ばれる容疑者を見た人「担架に乗せられて白髪の旦那が下りてきたから、（女性が）元々付き合ってた人やから『この人が刺したんか』と思った。何回か見てるね。よく（店の）看板の電気をつけたり消したりしとられるから」警察は男の回復を待って、動機などを詳しく調べることにしています。