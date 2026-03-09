鈴木憲和農林水産大臣が、花粉対策として樹齢20年以上の杉人工林を431万ヘクタールから2割減少させると自身のX（旧Twitter）で明かした。

鈴木農水相は「花粉がキツイこの頃。私も花粉症……涙」とコメントし、続けて「農林水産省では、まずは、花粉が多くなる20年生以上の杉人工林を431万ヘクタールから2割減少させます」とした。

年間伐採面積を、現在の5万ヘクタールから2033年度までに7万ヘクタールと2万ヘクタール増やし、花粉の出ない杉を植えて対策をしていく。「地道な取組ですが、少しでも進むよう努力します」とグラフを付けてポスト。

グラフでは樹齢を棒、対策を講じた場合の花粉を折れ線で表しており、対策した場合、10年後には2割減、30年後には半減と予測している。

リプライには「期待してます」「少しでも多くの伐採と植え替えをお願いいたします」「地道な努力がすごくうれしいです」「殲滅（せんめつ）するまで農相で居てください」といった称賛の声が上がっている。

また「少しどんぐりのなる広葉樹なども増やせばクマが里に降りてこなくなるのでは」「広葉樹にする方がクマ問題にとっても良いと思うのですが」とクマ対策に広葉樹を植える提案も寄せられた。

杉は、戦後に森林を復旧するため、成長の早い植物として多く植林された。木目が真っすぐで材質は柔らかく加工がしやすいため、建築材やほかの用途でも活用できたのも理由の一つだ。

しかし、伐採して加工するより輸入木材の方が安いことや、コンクリートの建材が使われるようになったため伐採されないままのことが増えた。

鈴木農水相といえば、コメ高騰に対しおこめ券の活用を提案。しかし、自治体から批判が殺到した。

大阪府交野市の山本景市長は「鈴木農林水産大臣の露骨なおこめ券への誘導には屈しません」と宣言。北九州市の武内和久市長は「おこめ券は時間がかかる、手数料がかさむ。市民に届く額が相対的に低くなるということから採用しない」との姿勢を示した。

ほかにもJA全農のような特定団体への利益誘導になるのではないかという指摘もあった。

コメの高騰問題では、批判殺到でおこめ券の全国配布は実施されなかった。今回の杉花粉対策では、今のところ称賛する声の方が多い。花粉症や花粉症予備軍にとっては朗報かもしれない。

文/並河悟志 内外タイムス編集部