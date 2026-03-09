こっちのけんとの新曲「ゴロンとドロン」が、4月より配信のNetflixシリーズ『だんでらいおん』の主題歌に起用。また、同曲は4月3日に配信リリースされ、同日21時にMVが公開となる。

（関連：こっちのけんと、乃紫、Mega Shinnosuke、Ayumu Imazu……バイラルヒットで脚光浴びた次世代アーティストたち）

本アニメは、空知英秋によるデビュー読切漫画をシリーズアニメ化したもの。天使である丹波鉄男と黒鉄美咲が、成仏できない霊魂を捜索し、あの世に送る仕事に奔走する人情味とユーモアにあふれたストーリーとなっている。

本楽曲は、空知作品の世界観に寄り添いながら制作された楽曲。“明るい未来が怖い”、“嫌なことからも、良いことからも逃げてしまう”といった人間の内面にある弱さや逃避衝動を、“飛ぶ／堕ちる”というモチーフで描写している。ダークかつポップなサウンドアプローチと、畳みかけるような言葉選びで、作品世界と呼応する一曲に仕上がっている。

＜こっちのけんと コメント＞

こっちのけんとです。まず何より空知先生の作品に携わることができ、とても光栄です。『ゴロンとドロン』は「明るい未来の恐さ」や「逃げ癖」をテーマに、ダークでポップな世界観を目指して制作いたしました。「嫌なことからも逃げ出したいし、落差が怖いから良いことからも逃げ出したい」そんな気持ちを詰めております。是非アニメと一緒に楽しんでいただければ幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）