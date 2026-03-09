【プロ野球】オイシックス 桑田真澄CBOが生出演！今シーズン新潟で新たな挑戦【新潟】
〇今シーズンからオイシックスのCBO（チーフベースボールオフィサー）に就任されましたけれども、ご自身の周りの反響はいかがですか。
《桑田さん》本当に新潟に行くのっていう感じで。まあ行くよといろいろね新しい挑戦してくるねっていう感じなんですけどね。まあでもみんなあの興味を持ってくれて応援しますって言ってくれてますので非常に僕も楽しみにしていますし選手たちも大きな力になるんじゃないかなと思いますね。
〇春季キャンプにも参加を実際にされて直接ボールを握りながら指導される姿もありましたけれども手応えいかがですか?
《桑田さん》本当にね僕が思っていた以上に一生懸命取り組んでいる選手たちを見て感動しましたし、この選手たちを育ててあげたいなぁって思いましたね。
〇改めて桑田さんの実績を。高校時代全5大会で甲子園ベスト4以上。甲子園行くだけでもすごいのに5大会中4大会で決勝に甲子園進出していると。
《桑田さん》まあでも3回負けてるんですけどね
〇そしてプロ野球時代は読売巨人軍で21年間で173勝。メジャーリーグでもプレーをしまして引退後は巨人の二軍監督でイースタンリーグの優勝にも導きました。
そんな中で今回オイシックスのCBO就任になったわけですけれどもこれお話というのはどれくらいからあったんでしょうか
《桑田さん》10月末に対談することになって11月初旬ですね何度も熱いメッセージをいただきながらまた自宅にも押し寄せる人もいてですね。その思いを聞くたびにですねいや僕はちょっと今年あの来年は難しいよって話してたんですけど、何度も会うたびにですねいや何とか力になりたいなって思ってですね、最終的にあの契約することになりました。
〇その決断に至った何か心に響く言葉などはあったんですか
《桑田さん》でもやっぱりオイシックスの選手たちっていうのはNPBを戦力外になった選手かドラフトに指名されなかった選手ということで非常に戦力的に厳しいチームだと思うんですね。そこで何かきっかけをつかんで成長できる何かが僕にはできるんじゃないかなと思ったんですよね。やはり何かこの気づきとかきっかけがあると劇的に成長する選手もいますので、そういった気づきとかきっかけをつかんで成長する選手を一人でも、二人でも増やしていけたら、なんか嬉しいなと思ったんですよね。
〇きっかけを与えてあげられるような、そういった存在になっていきたいと。
《桑田さん》どちらかというと野球選手って自分の気持ち良い練習、自己満足の練習する選手が多いんですけどなんとか自己実現できる、本当に必要な練習をして実力をつけていってもらいたいなと思いますね。
〇実際指導されている中で今のこのオイシックスのチームであり選手の皆さんのポテンシャルってどう感じてますか?
《桑田さん》いやポテンシャルはあると思いますね。ですからあの言い方変えれば伸びしろがすごくあるんですよ。自分の殻を破るきっかけ作りをしていきたいなと思ってますけどね。
〇今回CBOという立場になられたわけですけれども、最近では球界でも広がりつつあります。そもそもまずCBO（チーフベースボールオフィサー）とは選手への指導のほか球団運営やチーム編成などほんと多岐にわたって球団の発展に貢献する役割としてこのチーフベースボールオフィサー。ここ最近ですと日本ハムファイターズでは栗山秀樹さんがソフトバンクホークスでは城島健二さんが実際にこのCBOになられているわけなんですよね。
