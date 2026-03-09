ニッポン放送「オールナイトニッポン」の２０２６年度ラインアップ発表会が９日、都内の同局で行われ、４月からサカナクション・山口一郎（４５）、日向坂４６・正源司陽子（１９）が新パーソナリティーを務めることが発表された。

山口は、４月７日開始の「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）を担当。「音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので、暴露系パーソナリティーとして頑張っていきたい」とジョークを飛ばした。同枠を１０年間務めた星野源（４５）から引き継ぐことから「プレッシャーを感じています。うまくバトンを受け取れたら」と背筋を伸ばした。

正源司は、元日向坂４６の松田好花（このか、２６）の後任として「ＡＮＮ Ｘ（クロス）」（木曜・深夜０時）を担当する。ラジオでギターの弾き語りや怪奇談の披露に意欲を見せると、山口は「俺、怖い話大好き！（山口の番組に）ゲストに来たらどう？ギターも教えるよ」とコラボを熱望。正源司は「やったー！」と声を張り上げて喜んだ。松田は、歌手・あのが担当している「ＡＮＮ ０（ＺＥＲＯ）」（火曜・深夜３時）の後任を務める。