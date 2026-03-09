◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国―オーストラリア（2026年3月9日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国は最終戦でオーストラリアと対戦。4大会ぶり1次ラウンド突破のためには5点差以上をつけ、かつ2点以内に抑えることが条件（9回終了の場合）となるが、2回登板前に先発の左腕・孫珠瑛（ソン・ジュヨン）が降板するアクシデントに見舞われた。

初回は走者を出しながらも無失点で終えたが、文保景（ムン・ボギョン）の先制2ランで2点を先制した直後にアクシデント。投球練習中に痛めたのか、2回を投げる前にマウンドを下り、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が交代を告げた。投球練習中に左肘に違和感を感じたという。

41歳の右腕・盧景銀（ノ・ギョンウン）が緊急登板。先頭のグレンディニングに安打を許すも後続を断った。

≪どうなる？C組2位争い≫オーストラリアは韓国戦に勝てば無条件で突破が決定。敗れた場合はオーストラリア、韓国、台湾が2勝2敗で並ぶ。3チーム以上が同じ勝敗で並んだ場合は（1）当該チーム間の対戦成績（2）失点率（失点÷守備アウト数）（3）防御率（4）打率（5）抽選の順で決める規定。（1）の対戦成績はそれぞれ1勝1敗。（2）の失点率は8日時点でオーストラリア0・00、台湾0・13、韓国0・17。オーストラリアは台湾を完封したのが大きく、韓国に敗れても6失点以内かつ4点差以内なら突破が確定する。