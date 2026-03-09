「try every possible means」の意味は？単語の意味から推測してみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「あらゆる手を尽くす」でした！

「try every possible means」は、「あらゆる手を尽くす」を表す表現です。

直訳すると「すべての可能な手段を試みる」となる通り、「あらゆる手を尽くす」という意味で使える慣用表現です。

「try all possible means」も、同じ意味で使えますよ。

「I tried every possible means and got my business on track.」

（私はあらゆる手を尽くし、ビジネスを軌道に乗せた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。