サッカーです。



■松本山雅FC

J3の松本山雅FCはホーム「サンプロ アルウィン」でおよそ5か月ぶりに試合が行われ、今シーズン2勝目を挙げました。



リポート

「アルウィンの一部施設破損からおよそ5か月。ようやくこの場所での試合が戻ってきました、大勢詰めかけたこのスタジアムで勝利を届けることはできるでしょうか？」



1万1000人以上のサポーターが詰め掛けた「サンプロアルウィン」でのホーム開幕戦。緑に染まったスタジアムで札幌と対戦した松本山雅。





序盤は技術で上回る札幌に攻め込まれる展開となりますが、それでも前半37分コーナーキックを獲得すると…。加藤の移籍後初ゴールで先制。アルウィンを沸かせます。さらに折り返した後半12分にはロングスローからでした。塩尻市出身の樋口が押し込み、リードを広げます。さらに後半35分には一気に抜け出した藤枝の豪快なミドルシュートで勝負あり。ホーム開幕戦を白星で飾りました。■AC長野パルセイロ。２月、59歳の誕生日を迎えた“キングカズ”こと三浦知良が在籍する福島とアウェーで対戦したAC長野パルセイロ。前半8分に野嶋の突破からのクロスが相手のオウンゴールを誘い、先制します。ところがこの2分後にフリーキックから同点とされると、16分にも失点し、逆転を許します。それでも37分には進のシュートを最後は野嶋が触りプロ初ゴールで同点とし試合を折り返します。後半7分、再びリードを奪われると16分には2点差に。後半アディショナルタイムには“キングカズ”が投入されるなど流れをつかみきれなかったパルセイロ。2対4で敗れ、開幕5連敗となりました。■スタジオ■次節は14日、長野Uスタジアムでパルセイロと山雅が対戦する信州ダービーが行われます。