【サッカー】＜松本山雅FC＞ 約5か月ぶりのアルウィン J２の格上相手に３発快勝 ＜AC長野パルセイロ＞59歳キングカズ所属の福島戦 今季初勝利目指し先制も…
サッカーです。
■松本山雅FC
J3の松本山雅FCはホーム「サンプロ アルウィン」でおよそ5か月ぶりに試合が行われ、今シーズン2勝目を挙げました。
「アルウィンの一部施設破損からおよそ5か月。ようやくこの場所での試合が戻ってきました、大勢詰めかけたこのスタジアムで勝利を届けることはできるでしょうか？」
1万1000人以上のサポーターが詰め掛けた「サンプロアルウィン」でのホーム開幕戦。緑に染まったスタジアムで札幌と対戦した松本山雅。
加藤の移籍後初ゴールで先制。アルウィンを沸かせます。さらに折り返した後半12分にはロングスローからでした。
塩尻市出身の樋口が押し込み、リードを広げます。さらに後半35分には一気に抜け出した藤枝の豪快なミドルシュートで勝負あり。ホーム開幕戦を白星で飾りました。
■AC長野パルセイロ。
２月、59歳の誕生日を迎えた“キングカズ”こと三浦知良が在籍する福島とアウェーで対戦したAC長野パルセイロ。前半8分に野嶋の突破からのクロスが相手のオウンゴールを誘い、先制します。ところがこの2分後にフリーキックから同点とされると、16分にも失点し、逆転を許します。
それでも37分には進のシュートを最後は野嶋が触りプロ初ゴールで同点とし試合を折り返します。後半7分、再びリードを奪われると16分には2点差に。後半アディショナルタイムには“キングカズ”が投入されるなど流れをつかみきれなかったパルセイロ。2対4で敗れ、開幕5連敗となりました。
次節は14日、長野Uスタジアムでパルセイロと山雅が対戦する信州ダービーが行われます。