なぜ？県内で歯科医院減少 歯科医師の高齢化と物価高 富山
県内で歯科診療所が減っています。
全国では「コンビニより多い」と言われてきた歯科医院ですが、歯科医師の高齢化や物価高の影響で県内では閉院が相次いでいます。
地域の歯科医療のいまを中島記者が取材しました。
富山市の佐渡歯科クリニックです。
「まずお口の中みてみましょう。いす動かします」
県歯科医師会で専務理事を務める佐渡院長は歯科診療所の減少に危機感を抱いています。
県歯科医師会 佐渡忠司専務理事
「特にここ数年で廃業であるとか閉院される歯科医師の数が徐々に増えてきていますので、富山県内全体において少しずつ歯科診療所の減少というのが問題と考えています」
かつては「コンビニより多い」と言われていましたが、県内では歯科診療所の方が少ないのが現状です。
県歯科医師会 佐渡忠司専務理事
「歯科医師に関しては地域偏在ということがあって 東京とか大阪のような大都会は非常に多いですけれども富山県のような地方ではその数っていうのは非常に少なくなっている」
県内の人口10万人あたりの歯科医師数は60.2人で全国で少ない方から7番目です。
平均年齢は61.2歳。
歯科医師の高齢化に加え、後継者不足が廃業の主な要因となっています。
さらに近年、現場を苦しめているのが「物価高」です。
歯の治療で使われる銀歯には金と銀、パラジウムが含まれる「金銀パラジウム合金」が使われています。
銀歯10本分ほどにあたる30グラムはおよそ20年前は1万円もしませんでしたが、現在はおよそ16万円になっているといいます。
佐渡専務理事
「とんでもない高騰を示しているその額がそのまま僕らの経営を直撃している。銀歯を入れると歯科医院というのはやればやるほど赤字になってしまう」
銀歯での治療は保険診療の対象ですが、国が決める材料費が急激な金属価格の高騰に追いついていません。
材料費は3か月ごとの見直しで今月改定されたものの、奥歯に銀歯のかぶせ物を作る場合、国が定める材料費は、1万6700円。
しかし、実際にかかる費用は1万8600円で、およそ2000円を歯科診療所側が負担することになります。
今月の改定前には一時、6000円台と大きな負担となることもありました。
歯科技工所への技工料や人件費なども含めると赤字はさらに膨らみます。
厳しい経営を強いられる中、歯科診療所のあり方自体も変化しつつあります。
予防歯科の普及や歯磨き粉や歯科診療所でのフッ素塗布などにより、子どもの虫歯は減少しています。
その一方で、かむ力が弱いなどの口腔機能発達不全が問題視されているほか、食生活の変化などから成人の歯周病も増えています。
歯科診療所に求められる役割はこれまでの治療中心から予防やメンテナンスへと移り変わっていて、その重要性が高まっています。
佐渡専務理事
「健康寿命をのばすかというところがこれもやっぱり歯科医師に求められていることだと思う。歯科医院のあり方も変えて行かなければと思っています」
歯科衛生士や歯科技工士の不足も課題となっています。
県歯科医師会は去年、専門職の確保を目指す情報サイト「トヤマデンタルリンク」を立ち上げるなど、対策に乗り出しています。