銀座コージーコーナー×ロッテの夢コラボ♡チョコパイがホールケーキになって期間限定登場

おなじみのお菓子が、贅沢なホールケーキになって登場♡「銀座コージーコーナー」と「ロッテ」が共同開発した「ケーキになったチョコパイ」が、ホワイトデーシーズンに合わせて期間限定で発売されます。SNSでも「想像以上のおいしさ」と話題になった人気スイーツで、今年は苺とブルーベリーを飾った華やかな仕上がりに。ギフトやお祝いはもちろん、家族で楽しむ特別なデザートにもぴったりの一品です♪

チョコパイがホールケーキに♡

「銀座コージーコーナー」と「ロッテ」がコラボレーションして誕生した「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、2026年3月12日（木）～15日（日）の4日間限定で販売されます。

ロッテの人気お菓子「チョコパイ」をイメージしながら、洋菓子店ならではの素材でリッチに仕上げたホールケーキ。

2024年の発売以来SNSでも話題となり、「毎年楽しみにしている」「家族で食べたい」という声が多く寄せられている人気コラボスイーツです。

チョコパイの魅力を贅沢に再現

ケーキの中身は、チョコパイの味わいを丁寧に再現した贅沢な構成。

チョコパイのクリームは、バニラの風味を効かせた生クリーム入りホイップクリームで表現。

ふんわり食感のソフトケーキはスポンジ生地に置き換え、さらに芳醇なチョコレートの味わいはチョコレートムースと艶やかなココアグラサージュで仕上げています。

今年はトッピングに苺とブルーベリーをプラスし、フレッシュ感と華やかさをアップ。チョコレートのコクとしっとり食感が楽しめる、特別感のあるケーキに仕上がっています。

ケーキになったチョコパイ（4号）

価格：2,916円（税込）

サイズ：直径約12cm（3～4人分）

販売：3月12日（木）～15日（日）

※要冷蔵

ホワイトデーやお祝いにぴったり♪

身近なお菓子として親しまれてきたチョコパイが、洋菓子店ならではのリッチなホールケーキになった「ケーキになったチョコパイ」。

チョコレートのコクとふんわり食感を楽しめる特別な味わいは、ホワイトデーのギフトにもぴったりです。

見た目も華やかなので、誕生日や記念日、家族の団らんにもおすすめ♡4日間だけの限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪