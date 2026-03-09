高止まりが続いていたコメの価格が値下がり傾向です。



先週1週間の全国の小売店の平均販売価格は5キロあたり税込み3973円で3週連続で値下がりし、富山県内でも、税込およそ4000円で銘柄米を販売する店も出ています。



滑川市の「PLANT-3 滑川店」です。



武道キャスター

「こちらのコメ売り場では富山県産米をはじめ、県外の銘柄米など数多く並んでいます。気になる価格は、富富富の5キロ一袋が税込4082円。一時期よりも少し安くなっていますね」





去年春、全国のスーパーやホームセンターなどの小売店でコメの品薄が深刻になり、政府備蓄米が放出される事態となりました。あれからもうすぐ1年。去年の新米が出回った後も高止まりが続いていた店頭価格はようやく値下がり傾向に。この店では、先月中旬から銘柄米の一部を安く仕入れられるようになったといいます。その背景には、在庫を抱えた卸売業者らが値下げに踏み切ったことがあるとみられます。プラント３ 横山祐治 副店長「やはり卸売業者さんがたくさん持っているということで、少しずつ在庫をはき出しているんじゃないかと思っております」それでも、令和の米騒動以前の価格を知る客からは。男性客「安くはないよね。前の値段知っているから比べちゃうからなかなかね」女性客「わずかだけどね。前みたいなわけにはいかんからね。あのときは何の躊躇もなく食べてたけどね」記者「今はどうですか？コメをかみしめる気持ちも変わりましたか」女性客「大切やわ」農水省は、今月1日までの一週間に全国の小売店およそ6000店で販売されたコメの平均価格が5キロあたり税込みで前の週に比べて124円安い3973円だったと発表しました。値下がりは3週連続で、去年9月以来、およそ5か月ぶりに4000円を下回りました。この店では県産米と、複数の産地の米をブレンドした国産米などの一部商品を期間限定で値引きし、特設売り場を設けたほか、あさってからは、新潟県産のコシヒカリなどの一部も値下げの対象に加えるとしています。プラント３ 横山祐治 副店長「非常に今、物価高というところでお客様も苦しんでおられますので、できるだけコメに関しては安く提供したいと思っております」