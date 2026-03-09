TBS NEWS DIG Powered by JNN

3月10日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・坂口予報士がチェック！桜の蕾は…
・栃木、茨城に大雪注意報
・蕾も凍える 寒の戻りの一週間