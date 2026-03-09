あすにかけて関東でも雪

9日の夜から10日にかけて、日本付近を進む2つの低気圧の影響で、西日本の日本海側や関東などで雨や雪が降る予想です。

【CGで見る】きょう（9日）・あす（10日）の関東の雨・雪予想シミュレーション

西日本の日本海側は、9日夜は雷を伴った雨や雪にお気を付けください。関東も9日夜から雨や雪の降る所があります。特に関東地方北部では10日朝にかけて雪が降る予想で、10日午後6時までに予想される降雪量は多いところで、関東地方北部（平地）7センチとなっています。

茨城県や栃木県など関東地方北部では、公共交通機関への影響が出る可能性もあります。特にあす朝は余裕を持った行動をおすすめします。

そのほか東京や埼玉など関東南部では、あす夕方にかけて雨が降ったりやんだりとなりそうです。

そのほか10日（火）は、日本海側は雪が降り、太平洋側は日差しの届くところが多いでしょう。

あすも寒い 東京は日中も一桁気温

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：2℃ 釧路：3℃

青森 ：5℃ 盛岡：6℃

仙台 ：8℃ 新潟：7℃

長野 ：5℃ 金沢：7℃

名古屋：12℃ 東京：9℃

大阪 ：11℃ 岡山：11℃

広島 ：12℃ 松江：9℃

高知 ：14℃ 福岡：13℃

鹿児島：17℃ 那覇：20℃

あすの最低気温は、北日本はきょうよりやや低く、東日本や西日本はきょうよりやや高くなるところが多いでしょう。

最高気温は、きょうと同じくらいか、やや低くなりそうです。日中は、きょうより雲が多くなる地域や雨や雪の降る地域はより寒くなりそうで、東京は最高気温が9℃と冬の寒さでしょう。空気がひんやりしますので、あすも暖かい服装でお過ごしください。

今週は寒い1週間

今週は上空に冬の空気をもたらす寒気が居座り続ける予想で、寒い1週間となりそうです。この寒さの影響もあってか、桜の開花予想も今月19日に後ろ倒しとなりました。週末からは徐々に暖かくなる予想で、桜の開花も促されそうです。

お天気は、日本海側は雲の多い日が続き、太平洋側は雲はあっても晴れる日が多いでしょう。木曜日は鹿児島や東京などで雨が降る可能性があります。最新の情報を確認してください。