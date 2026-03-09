TeNYテレビ新潟

写真拡大

プラスチックごみなどが海に与える影響を知ってもらおうと、佐渡海上保安署の職員が地元の保育園で紙芝居を行いました。

佐渡市の梅津保育園を訪れたのは佐渡海上保安署の職員です。子どもたちにごみが海に与える影響について知ってもらおうと紙芝居を行いまいました。

仲のいい子どもたちに会おうと冒険に出たウミガメのマリン。しかし、途中でクラゲと間違えポリ袋を食べてしまいます。お腹を壊したマリンが海上保安庁の巡視艇に救助されるという一部実話をもとにした紙芝居です。

こうしたごみや細かくなったプラスチックが海の生態に与える影響はいま大きな問題となっています。

〈職員の紙芝居〉
「ぼくだけじゃなくて海の生き物たちはみんなとても困っているんだよ」

こちらの保育園では近くの海に散歩に行った際は園児たちがごみ拾いをすることもあるといいます。

〈園児〉
「海にいったときにごみを捨てない」
「ごみとか捨てないようにがんばります」

〈佐渡海上保安署　中谷嘉宏さん〉
「海をきれいに保つためにも小さいころからみんながごみを捨てないだったり海に落ちているごみを拾おうという習慣をつけてくれたら」

園児たちにとっては身近な海の環境について考えるきっかけとなったようです。