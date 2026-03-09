グラビアアイドルの山田かなさんが、週刊SPA!3月10日号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場しました。



【写真】大人のフェロモンを放つ山田かなさん

大人っぽい、色っぽい、艶っぽい――さまざまな言葉で言い換えられる「雰囲気」という魅力。今回登場する山田さんは、まさにその空気感をまとったタイプ。誌面では、OLから大学に進学し、在学中からグラビアで活躍してきた彼女の持つ独特の存在感についてグラビアンたちが語り合う展開に。しかし、いつの間にか2人は「恋敵」という設定へと発展します。（撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／富田育子）



【山田かなさんプロフィール】

やまだかな 30歳 1995年９月27日生まれ 千葉県出身 T156・B89(G)W60H94 高校卒業後に会社員などを経て、2021年に1stDVDをリリースしてデビュー。芸能活動中に在学していた理系の大学を卒業し、現在はグラビアのみならず、バラエティや映画出演など幅広く活躍中。趣味は筋トレなど身体を動かすこと 特技は料理、掃除 最新情報はInstagram（@maybe.yamada）、X（@maybe_yamada）