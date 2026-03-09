「女性アナ界No.1」と称される圧倒的スタイルで、数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナの白戸ゆめのさんの1st写真集（タイトル未定）が4月21日、光文社よりリリースされます。3日発売の週刊FLASHの表紙＆巻頭に登場しました。



【写真】大人のフェロモンを放つ白戸ゆめのさん

タイを舞台に、過去最大露出に挑んだ初写真集から先行カットを10ページにわたり披露。白戸さんが「30歳の節目に出すのにふさわしい作品になった」と語るように、ドラマティックで艶感あふれる数々のカットは必見です。



白戸さんは自身のXで「30歳の節目に写真集を発売させてもらうことになりました 覚悟を持ってこだわり抜いて 大切に作らせてもらった一冊です。 過去最高露出にも挑戦しています たくさんの人に届きますように♡ お手に取ってもらえたらうれしいです」などと投稿。撮影画像も公開しています。



【白戸ゆめのさんプロフィール】

しらとゆめの 30歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務めた。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）