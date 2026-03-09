＜全人代＞中国は6大新興基幹産業を重点的に育成、目標生産額は230兆円規模

中国国家発展改革委員会の鄭柵潔主任はこのほど、第14期全国人民代表大会第4回会議の経済をテーマとした記者会見で、中国は6大新興基幹産業と6大未来産業を重点的に築くと表明しました。

6大新興基幹産業とは、集積回路、航空宇宙、バイオ医薬、低空経済、新型エネルギー貯蔵、スマートロボットです。鄭主任によると、暫定的な試算では、6大新興基幹産業に関連する生産額は2025年、すでに6兆元（約138兆円）近くに達し、2030年までには倍増、あるいはそれ以上に拡大し、10兆元（約230兆円）を超える見込みとのことです。

また6大未来産業には、量子技術、バイオ製造、グリーン水素と核融合エネルギー、ブレーン・コンピューター・インタフェース（BCI）、エンボディドAI、6Gが含まれます。鄭主任は、これらの産業が目下技術的ブレークスルーの「前夜」にあり、「今日の未来産業は、明日の新興基幹産業となる可能性がある」と説明しました。

鄭主任はまた、中国は今後も伝統産業の規模拡大と強化を継続し、重点産業の質的向上と高度化を推進していくと紹介しました。伝統産業は今後5年間で10兆元（約230兆円）以上の規模の新市場を創出すると見込まれています。（提供/CGTN Japanese）