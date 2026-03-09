「双子に見えてくる」深澤辰哉＆渡辺翔太、海外オフショットに「溢れ出るマブ陽キャ感好き」の声！
Snow Manの冠バラエティー番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramアカウントは3月8日、投稿を更新。深澤辰哉さん、渡辺翔太さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】深澤辰哉＆渡辺翔太の「双子に見えてくる」ツーショット
ファンからは「悪友だァァ！」「ビジュ最高の悪友コンビ」「双子に見えてくる」「前世で双子かも」「めっちゃ双子感満載」「溢れ出るマブ陽キャ感好き」「エモすぎて泣けてくる」などの声が寄せられました。
「ビジュ最高の悪友コンビ」同アカウントは3枚の写真を投稿。深澤さんと渡辺さんがシンガポールを満喫する様子が写っています。ダブルピースやグーサインなど、ポーズがおそろいなのが仲むつまじいです。
「ほんと一軍モテ男子すぎるのよ!!」2025年11月20日にも、深澤さんと渡辺さんのツーショットを投稿。ファンからは「ほんと一軍モテ男子すぎるのよ!!」「学校にいたら負け知らずなコンビ」「メロすぎて苦しい…」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)