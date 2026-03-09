あの、TikTok LIVE新CMで紅しょうが 熊元プロレスと共演　イヤホンを共有して自然体なやり取り

あのが、『TikTok』のLIVE配信機能 TikTok LIVE初の新テレビCM『リアルフレンズ・トーク』シリーズ全3篇にお笑い芸人 紅しょうがの熊元プロレスとともに出演する。

TikTok LIVE｜あのちゃん・熊元プロレス「好きでつながる。好きがひろがる。」トーク篇_横TikTok LIVE｜あのちゃん・熊元プロレス「好きでつながる。好きがひろがる。」音楽編_横TikTok LIVE｜あのちゃん・熊元プロレス「好きでつながる。好きがひろがる。」ゲーム篇_横

本日3月9日よりWEB上にて公開開始となった同CMでは、TikTok LIVEの『好きでつながる。好きがひろがる。』楽しさを『トーク篇』、『音楽篇』、『ゲーム篇』の3篇で表現する。また、3月16日より同映像のテレビCMを全国で放送予定だ。

今回の新CMでは、プライベートでも仲の良いあのと熊元プロレスの自然体な会話をベースに、TikTok LIVEならではの魅力を描き出している。リアルタイムにライブ配信をするクリエイターとやり取りできる臨場感や、配信を通じて生まれる感情を大切な人とシェアする喜びなど、その瞬間にしか味わえない温かなコミュニケーションの様子を表現しているという。

あのと熊元プロレスに加えて、TikTok LIVEで活躍するクリエイターの夢幻（@mugen_siba）、AYUKA、天音利梛も出演し、あのと熊元プロレスとのライブ配信を介したリアルなやり取りも映し出す。

『好きでつながる。好きがひろがる。』トーク篇では、ビルの屋上でイヤホンを共有し、あのと熊元プロレスが夢幻のTikTok LIVEを視聴しながら、「夢幻さんの雑談、見てまうなぁ」と熊元プロレスがつぶやくと、あのも「わかる！」と共感。あのが「熊プロについてどう思う？」とコメントすると、「ちょっと、あのちゃん！」と熊元プロレスが慌てるなか、夢幻は「実はワードセンス、すごいよね！？」と返答し、満足げなあのと照れながら喜ぶ熊元プロレスの様子が描かれる。

また、『好きでつながる。好きがひろがる。』音楽篇では、バスの車内でイヤホンをシェアし、あのと熊元プロレスがAYUKA（@ayuka_lala）のTikTok LIVEを視聴。その歌声に熊元プロレスが涙目に。あのが「どうしたの？」と声をかけると、「歌詞が心に染みました」とコメントを送信。静かにうなずく熊元プロレスに、あのも「そういうことね」と理解して安堵の表情。コメントに気づいたAYUKAは「うれしい！ライブやるので、ぜひ！」と笑顔で応答。「行かなきゃ！」と熊元プロレスが思わず立ち上がり、あのが慌てながらも笑顔で静止する、温かくユーモラスな映像だ。

『好きでつながる。好きがひろがる。』ゲーム篇は、天音利梛（@amanerina333）のゲーム配信を視聴中に、あのが「実況ウケる（笑）」とクスッと微笑む。「りなてぃの妄想、すごいね（笑）」と熊元プロレスが反応すると、あのが突然「友達が妄想しすぎだって」とLIVEにコメント送信。驚く熊元プロレスにあのはいたずらっぽく笑う。天音利梛は「よく言われる（笑）今日で卒業するか」とまさかの返答。さらに驚いた熊元プロレスが「続けてください！」と慌ててツッコむ。

TikTok LIVE｜あのちゃん・熊元プロレス「好きでつながる。好きがひろがる。」メイキング＆インタビュー

さらに、新CMのメイキングとインタビューを収めた映像も公開となった。

撮影の裏側エピソード

TikTok LIVE初となるCMに、あのと熊元プロレスが出演。プライベートでも親交のある二人が、TikTok LIVEを一緒に楽しむ姿をさまざまなロケーションで撮影が行われた。撮影はとある広場からスタート。バスに乗り込んだ熊元プロレスのもとへあのが合流し、久しぶりの再会に笑顔がこぼれる様子も。実際に走行するバス内の撮影では、音楽系クリエイターAYUKA（@ayuka_lala）のTikTok LIVEをイヤホンでシェアしながら視聴。窓の外に設置されたカメラが、並んで座る二人のリラックスした表情とナチュラルな空気感を収めた。

続くハウススタジオでの撮影では、青く澄んだ空の下、テラスでトーク系クリエイター夢幻（@mugen_siba）の配信を楽しむシーンを収録。スマートフォンを二人でのぞき込みながらイヤホンをシェアし、台本を感じさせないテンポの良い自然なやりとりを披露していく。熊元プロレスが勢いあまってあのの腕を引っ張る場面も。それに動じることなく「よかったね」とさらりと返すあのとのやり取りからは、二人ならではの絶妙な距離感が伝わってくる。

グラフィックでは、ソファに二人で寄り添いながら配信を楽しむ姿をメインに撮影。熊元プロレスの大きな体にもたれかかるその心地よさを、あのは「安定感」と表現し、熊元プロレスが思わず「安心感じゃなくて？」とツッコミを入れる一幕も見られたという。

