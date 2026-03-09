東京＆大阪で“ポムポムプリン30周年”テーマカフェ開催へ！ 描き下ろしデザイン使用のメニューやグッズを展開
サンリオキャラクター“ポムポムプリン”の30周年を祝うテーマカフェ「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」が、3月19日（木）から、東京・池袋と渋谷、大阪・梅田の2都市3会場で開催される。
【写真】ポムポムプリンのおしりを再現！ かわいいメニュー一覧
■描き下ろしのキービジュアルを使用
今回開催される「ポムポムプリンのおうちこもりカフェ」は、“ぷくぷくまんぷくになるまで食べよう！”をコンセプトに、描き下ろしのキービジュアルを使用したメニューやグッズが展開される期間限定のテーマカフェ。
メニューには、1段から3段まで好きなサイズが選べるボリューム満点の「もぐもぐチーズバーガー」や、ポムポムプリンのキュートなおしりを再現した「おしりのしるしキーマカレー」など、かわいくてフォトジェニックな料理が並ぶ。
また、ポムポムプリンの世界観が満喫できる「にこにこフルーツパンケーキ」や「ポムポムプリン・ア・ラモード」、「ポムポムプリンのフルーツミルク」、「の〜んびりホットミルクティー」といった、スイーツ＆ドリンクが用意される。
さらに、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズや特典も登場。グッズにはキュートなポムポムプリンを描いた「ぷくぷく缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」、「スクエアボトル」、「巾着」、「シェアプレート」などがそろう。
日程
■東京・池袋「BOX cafe＆space マツモトキヨシ池袋Part2店」
日程：3月19日（木）〜5月10日（日）
■東京・渋谷「BOX cafe＆space SHIBUYA109 渋谷店」
日程：3月19日（木）〜4月19日（日）
■大阪・梅田「BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店」
日程：3月19日（木）〜4月19日（日）
