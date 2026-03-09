USJ『セサミ』ゾーン、5．10終了 「ゴーゴー・スケートボード」など全てクローズへ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、子どもから大人まで楽しめるエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」内にある「セサミストリート・ファン・ワールド」を、5月10日（日）を最終日として運営を終了することを発表。急な知らせとなり、SNSでは「全部？」「結局どこからどこまで？」などと疑問の声も上がっているが、クランクイン！トレンドが本パークに確認したところ、2015年新設の「ゴーゴー・スケートボード」含む屋内外全てのアトラクションや遊び場がクローズになるという。
【写真】最終日には泣いちゃうかも 期間限定で登場する、思い出をシェアできる「みんなの宝物ボード」
■詳細を聞いてみた
今回クローズが決まった「セサミストリート・ファン・ワールド」は、2012年3月16日（金）にオープンした「ユニバーサル・ワンダーランド」内で最大のスペースを誇り、屋内と屋外の3つのエリアを有する『セサミストリート』のゾーン。
今回のクローズは、今後の『セサミストリート』との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けて決まったことだそうで、惜しまれつつも約14年の歴史に幕を下ろす。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの広報担当者によると、2015年に新設されたライド・アトラクション「エルモのゴーゴー・スケートボード」と「モッピーのバルーン・トリップ」や、2020年6月19日のコロナ禍から休止のままだった「セサミのビッグ・ドライブ」「アーニーのラバーダッキー・レース」などを含む「セサミストリート・ファン・ワールド」内にあるものは全て5月10日（日）をもって終了になるとのこと。
「ユニバーサル・ワンダーランド」は、入口から『PEANUTS』ゾーンの「スヌーピー・スタジオ」→ハローキティゾーンの「ハローキティ・ファッションアベニュー」→『セサミストリート』ゾーンの「セサミストリート・ファン・ワールド」と続いていくが、5月11日（月）以降は「ハローキティ・ファッションアベニュー」までとなる。
それに伴い、これまで「セサミストリート・ファン・ワールド」を愛したゲストへの感謝を込めて、今までの思い出と絆をつなぐ特別イベント「フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜」の開催が決定。
本イベントでは、パーク内の特定の場所でかざして撮影すると、エルモたちと風景が一つになった写真が撮れるスペシャルなカードの配布を行うほか、思い出をシェアできる「みんなの宝物ボード」をエリア内2ヵ所に設置。心の中にある、大切なこの街での思い出を『セサミストリート』の仲間たちに届けるという内容だ。
加えて、3月3日（火）からスタートした「ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・スマイル・トゥギャザー！〜」への『セサミストリート』の仲間たちの出演も5月10日（日）をもって終了に。
なお、「NO LIMIT！パレード 〜Discover U!!! バージョン」や「アルティメット・ブルース・バッシュ 〜音楽の色〜」「セサミストリート 4-D ムービーマジック（現在は休止中）」、グリーティングなど、エリア外では引き続き『セサミストリート』の仲間たちとの体験を楽しめる。
