北朝鮮の抗議で「試合は中断された！」。HT前の混乱を中国メディアが報道。敵将にはイエローカード【女子アジア杯】
ジャッジに不満があったのだろう。
女子アジアカップのグループステージ第３節で北朝鮮と中国が対戦。１−１で迎えた45＋４分、中国がFWワン・シュアンがチーム２点目をマークする。
オフサイドラインぎりぎりで飛び出してフィニッシュ。一度はオフサイドの判定も、VARの介入後、得点が認められた。
これに北朝鮮側は抗議。その様子をメディア『直播吧』が伝える。
「北朝鮮の女子チームは、審判の判定に不満を持ち、チーム全員がサイドラインに集まって抗議したため、試合は中断された！ 審判は最終的にイエローカードを提示し、笛を吹いて前半を終了した」
警告を受けたのは、北朝鮮のリ・ソンホ監督だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
