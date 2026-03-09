◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日 エディオンアリーナ大阪）

連敗の大の里の状態が少し心配だ。熱海富士戦は右が入って前には出ていたが、左からの攻めが全くなかった。おっつけようとはしていたが、実際には、あてがっているだけ。右手だけで相撲を取っている感じで力強さがなかった。しかも腰高で前に出る圧力がなく、逆に熱海富士に押し込まれた。良いところが見当たらない“ないないづくし”の相撲だった。

九州場所で痛めた左肩鎖関節脱臼のケガは治っているとは思うが、無意識のうちにかばう動きになってしまっているのかもしれない。もし、そうだとすれば、今は番数を重ねることで“怖さ”を克服するしかないだろう。我慢して、辛抱して取るしかない。

安青錦は義ノ富士にうまく取られた。右でまわしを取ってはいたが、相手に右をねじ込まれて左を取れなかったのが響いた。そこから出し投げを打たれて体勢を崩し、一気に持っていかれるような形になった。

義ノ富士は組んで良し、離れて良し。もろ差しに入ってもうまい。何より相撲が速い。安青錦に立て直す隙を与えなかった。

一方、綱獲りを狙う大関にとっては、序盤の黒星は想定外だったろう。ただ、尾を引く相撲内容ではない。まだまだ先は長い。ここから気合を入れ直して、巻き返してもらいたい。（元大関・栃東）