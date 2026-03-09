ニッポン放送の「オールナイトニッポン」（ＡＮＮ）２０２６年度ラインアップ発表会が９日、都内で行われ、「オールナイトニッポンＸ（クロス）」（木曜・０時）の新パーソナリティーを日向坂４６・正源司陽子が務めることが発表された。

ＡＮＮはどういう存在かと問われ、「リスナーの皆さんとイチャイチャしていけるようなラジオにしていけたら」と抱負。話してみたい人、という質問には「話してみたいといいますか、前代未聞なことをやってみたい」とキッパリ。その内容は自分の家族、友人をスタジオに連れてきて（正源司のことを）暴露してもらうというもの。「自分じゃなかなか破れない殻を周りの人につきやぶってもらう、みたいな」と説明した。

一緒に会見に出席した火曜深夜１時からのＡＮＮで、シンガー・ソングライターで俳優の星野源の後任に就く、サカナクション・山口一郎から、「身内！？」と突っ込まれると、「身内でネタとり、一回やってみたいな」と希望も明かした。

「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」各番組を巡っては、星野源がパーソナリティーを務める「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）が３月末で終了。歌手・あのによる「オールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（火曜・深夜３時）も３月末をもって終了することを報告しており、それぞれ後任が注目されていた。

会見ではあのの後任を元日向坂４６・松田好花が務めることも発表された。