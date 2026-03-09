日向坂46正源司陽子「憧れの女性像」先輩・松田好花からプレゼント 挑戦したい“前代未聞なこと”は？
【モデルプレス＝2026/03/09】日向坂46の正源司陽子が2026年3月10日、ニッポン放送「オールナイトニッポン」2026年度ラインナップ発表記者会見に出席。元日向坂46で正源司の先輩にあたる松田好花から学んだことを明かした。
【写真】現役メンバーにプレゼントした元日向坂
2024年4月〜2026年3月まで松田がパーソナリティを務めていた毎週木曜24時〜24時58分の『オールナイトニッポンX（クロス）』の枠にて、4月2日より『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX（クロス）』のパーソナリティを担当することとなった正源司。「好花さんはトーク力が本当にすごい方だなと思っています」「私の憧れの女性像」と尊敬を示した上で、パーソナリティ決定を聞いた後「お会いしてプレゼントをいただいて。ネタ帳をくださったんですね」と嬉しそうに明かした。
そのネタ帳を使い「今もうすでに生放送に向けて準備を始めていて、自分の中で思った（ことを書いた）日記だったり、あとは結構自分が感受性が豊かな方かなと思っているのでその時に感じたこと、それに付属したエピソードを少しずつしたためている」と早速放送内で話すことを考えているといい「どこかでたくさんお話しできる機会があれば」と期待していた。
また、自身の番組に呼びたいゲストはいるかと尋ねられた正源司は「話してみたい人と言いますか、前代未聞なことをやってみたいというのがありまして」と話し始め「自分の家族や友達を連れてきて暴露してもらうみたいな。自分じゃなかなか破れない殻を周りの人に突き破ってもらうみたいな“とんでもない回”をどこかでやってみたくて」と挑戦を口にした。
同じく会見に出席したサカナクションの山口一郎から「家族仲は良いの？」と聞かれると「家族仲はすごく良いです！兄弟もいます！」とにっこり。山口も「じゃあ僕も家族を呼びたいですね。うちの父は元ヒッピーなんですけど、ヒッピーの時代の話をちょっとしてもらえたらなと思います」などと続けて笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
◆正源司陽子、松田好花からプレゼント
◆正源司陽子、家族を呼びたい
