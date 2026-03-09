フィギュア・樋口新葉、現役引退を報告 「新しいことにもどんとん挑戦していきたい」引退日にも理由が
フィギュアスケート選手の樋口新葉（25）が9日、自身のインスタグラムで現役引退を報告した。
【写真】とびきりの笑顔で！現役引退を報告した樋口新葉
樋口は「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と発表。「これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と感謝を伝えた。
続けて「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます」とし、「引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います」とつづった。
報告した3月9日にも触れ「今日は3月9日、サンキューの日です」とユーモアを交えて伝えた。「新しいことにもどんとん挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします」と呼び掛けた。
写真では氷上でジャンプしてとびきりの笑顔を見せる姿を公開した。
樋口は2001年1月2日生まれ、東京都出身。2022年の北京冬季五輪では、SPで五輪史上5人目となる3アクセル成功者となり、フリーでも3アクセルを成功させた。
