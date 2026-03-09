石川県知事に山野之義さん初当選 馳さん敗れる
任期満了に伴う石川県知事選挙はきのう投票が行われ、前金沢市長の山野之義さんが現職を破り初当選を果たしました。
「バンザイ バンザイ」
初当選した山野之義さん
「私にできることは、やらなくてはいけないことは、みなさんの期待をしっかり受け止めて、そして期待に応える知事の仕事をしていく、そのことに尽きます」
山野さんは金沢市出身の63歳。
2010年から金沢市長を務め、3期目の途中、辞職して前回の知事選に挑み、馳さんに敗れていました。
一方、小矢部市出身の馳浩さんは4年間の実績などを訴えましたが及びませんでした。
馳さん
「こういう結果になりましたことは、ひとえに私の責任であります。大変申し訳ありませんでした」
この結果を受けてきょう新田知事は。
新田知事
「金沢市長を3期11年にわたって務められたそのご経験、それから民間企業でも働いてそれは私も一緒ですけどもご経験もあります。長くそうであったように今後も富山県と石川県しっかりとスクラム組んでいければ」
落選した馳さんと震災復興などに取り組んできた新田知事。
馳さんとは電話で連絡をとったと話しました。
新田知事
「とにかくそれは、お疲れさましかないです今は。それはとにかく癒やしてあげたというのが私の役目」